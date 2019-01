Uta, la raccolta differenziata sfonda il 75 per cento: sconti in bolletta per i cittadini

Per il quarto anno consecutivo gli utesi troveranno una bella sorpresa nella bolletta Tari. Grazie ad una raccolta differenziata che supera¬† il 75% l’Amministrazione comunale ha potuto deliberate un Piano tariffario in riduzione di circa il 5% medio nel 2019, con punte che si avvicinano al 10%.

Dal 2015, anno di insediamento dell’Amministrazione Porcu i risparmi sommati negli anni ammontano a circa 1.300.000 euro. Un risultato ottenuto grazie ad azioni di sensibilizzazione e correttive mirate, accolte con favore dai cittadini. Ancora valide le agevolazioni TARI per i nuclei familiari meno abbienti, che possono vedersi azzerare la quota variabile del tributo, e per le nuove attivita’ produttive che possono avere riduzioni del 50%.

Il servizio ha visto importanti miglioramenti come l’estensione dello spazzamento manuale alla quasi totalit√† delle strade urbane, la consegna gratuita a tutti i nuclei familiari dei nuovi mastelli per l’umido e il secco, bonifiche di rifiuti abbandonati nelle campagne. Installazione delle mini isole ecologiche nelle piazze del paese. Ampliata la gamma dei materiali da cui il Comune introita ricavi utili a ridurre i costi, grazie alla convenzione relativa al vetro e l’ alluminio, che si aggiunge a quelle per carta, cartone e plastica. Per le famiglie la bolletta in pochi anni si √® ridotta di quasi il 40%.

“L’ obiettivo del 2019 √® raggiungere l’80% di differenziata cosi da ricevere le massime premialit√† previste dalla Regione pari al 50% di riduzione del costo di smaltimento del secco – spiega il Sindaco Giacomo Porcu-. In campo verranno messe le attivit√† di controllo sui conferimenti e ulteriori momenti d’informazione per i cittadini.Siamo molto soddisfatti di aver invertito il trend che ci vedeva al solo 49% nel maggio 2015 pagando le penalit√†. Ora, grazie all’impegno di tutti i cittadini che ringraziamo, abbiamo gia’ incassato circa 100.000 di premialit√† e ridotto i costi salatissimi legati allo smaltimento del secco, registrando finalmente tariffe per i cittadini tra le pi√Ļ contenute “.

“I fatti hanno dimostrato che fare bene la raccolta differenziata conviene – aggiunte l’assessore all’Ambiente Antonello Soriga- Agli ormai necessari impegni di tutela dell’ambiente si aggiungono tangibili vantaggi economici per i cittadini. Dal 2015 a oggi la raccolta differenziata √© aumentata quasi del 30% e i costi diminuiti di circa il 40%! Via i beceri luoghi comuni del tipo “tanto buttano tutto nello stesso posto” o “le bollette aumenteranno comunque”. Nel 2019 dobbiamo puntare forte al raggiungimento del 80% di R.D., per vedere riconosciute le pi√Ļ alte premialit√†, previste dalle norme regionali.”

Ultima modifica: 13 gennaio 2019