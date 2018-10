Uta, la pioggia minaccia la praticabilitÃ  della provinciale 1

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono impegnati, unitamente con personale dei Vigili del Fuoco, in interventi di monitoraggio e sopralluogo a causa delle avverse condizioni meteo. In particolare i pericoli potrebbero presentarsi nella zona di Uta dove le forti piogge stanno minacciando la praticabilità della SP1, in alcuni tratti, specie nella zona Santa Lucia. Monitorati anche il Rio Gutturu Mannu e Guttureddu, dove però i rischi di tracimazione riguardano zone campestri lontane dalle abitazioni. Al momento non risultano danni, feriti o evacuazioni in corso. Situazione seguita.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018