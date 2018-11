Uta, detenuto in permesso premio rientra in carcere con 6 ovuli di droga

Nuova operazione antidroga degli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” a Uta. Trovati sei ovuli di stupefacenti a un detenuto: P.E., in permesso premio, è stato tratto in arresto.

A darne notizia è il Coordinatore regionale della FP C Atzeni Sandro, che esprime i propri complimenti per l’ottimo risultato raggiunto a coloro che hanno partecipato all’operazione andata a buon fine, grazie al costante controllo e opera di prevenzione del personale presso l’istituto cagliaritano deficitaria di uomini e mezzi e strumenti per la sicurezza.

Ultima modifica: 1 novembre 2018