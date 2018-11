Uta, allerta meteo al veleno. Il sindaco: “Sciacalli anonimi augurano sciagure al paese che vorrebbero governare”

di Giacomo Porcu, sindaco di Uta

LA CIVILTA’ SCONFIGGERA’ LA VILTA’.

Mentre la nostra comunita’, ma direi l’intera nazione, e’ messa ancora alla prova da questi eccezionali eventi calamitosi, i “Soliti Tristi Ignoti” si distinguono per l ‘assoluta insensibilita’ verso i propri concittadini.

Trovo veramente penoso l’atteggiamento dei soliti SCIACALLI ANONIMI (evidentemente provano vergogna per se stessi) che sui social, oltre ad augurare al paese l’ennesima attivazione del COC (centro operativo comunale attivo in caso di emergenza, quindi di forte pericolo per i cittadini), non perdono occasione per spargere veleno e gettare fango (sparando le solite balle spaziali), anche durante le allerte meteo, su chi ha avuto DEMOCRATICAMENTE il mandato di amministrare il paese. Nessun pensiero per l’incolumita’ dei propri concittadini, nessuna sensibilita’ per chi vede a rischio la propria attivita’ economica, agricoltori e pastori in primis, ma non solo…Nessun sostegno ai volontari, forze dell’ordine, agenti e dipendenti comunali, anche ora operativi e impegnati per la nostra sicurezza! Nulla di tutto questo! Solo odio, verso un Sindaco e un’ Amministrazione, augurando sciagure al paese che vorrebbero (chissa’ su quali presupposti) amministrare.

UTA e gli utesi sono ben altra cosa. Gente TENACE, GENEROSA E CAPACE che puo’ andare a TESTA ALTA sempre. NOI STAREMO SEMPRE DALLA LORO PARTE anche quando sara’ terminato il nostro impegno amministrativo.

Per altri rimarra’ solo il buio e la pena dell’ombra!

FORZA! SIAMO 8.700 UTESI TOSTI! PASSEREMO PURE QUESTA.

Ultima modifica: 3 novembre 2018