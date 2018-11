Ussana, il dramma di una giovane coppia: “Senza soldi per curare nostro figlio malato al cuore”

√ą nato il primo settembre e l’essere riuscito a venire al mondo √® gi√† una vittoria. S√¨, perch√© i medici hanno riscontrato al piccolo Yuri una serie di complicazioni che mettono a serio rischio la sua sopravvivenza: “Ha multipli difetti interventricolari, muscolari e ha un sovraccarico cardiopolmonare”, spiega Valentina Mureddu Rimoli. Ventisei anni, disoccupata, √® la mamma del piccolo che si trova gi√† a dover combattere una battaglia decisamente vitale. La sua malattia principale riguarda il cuore, per questo “dovr√† subire un delicatissimo intervento all’ospedale Pasquinucci di Massa Carrara. Ha anche problemi di peso, non aumenta come dovrebbe e per questo venerd√¨ prossimo dovr√† essere ricoverato al Brotzu, nel reparto di Cardiologia Pediatrica”. Appena nato e gi√† un’esistenza difficile per il piccolo. E loro, mamma Valentina e pap√† Simone, sono disperati.

“Io non lavoro, il mio compagno √® fermo da oltre un mese dopo aver fatto la stagione come cuoco”, spiega la giovane. Originaria di Cagliari lei e di Quartu lui, vivono in affitto a Ussana, “dobbiamo pagare ogni mese 420 euro. L’emergenza principale √® l’intervento che deve subire Yuri, per arrivare sino in Toscana, all’aeroporto di Pisa, e poi trascorrere circa due settimane ci servono soldi, almeno 1500 euro, ma non abbiamo il becco di un quattrino”. Per questo motivo la giovane coppia sarda lancia un sos: “Chi pu√≤ donarci qualcosa √® il benvenuto, il mio codice Iban √® IT04H0306967684510333881580. L’intervento dovr√† avvenire tra fine novembre e i primi di dicembre, il tempo a disposizione √® pochissimo ma speriamo di farcela”

