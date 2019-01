Ussana, dopo l’sos di Valentina ecco la svolta: “Dal Comune ci hanno garantito pieno aiuto”

“Sono stato contattato dalle assistenti sociali del Comune, ci hanno detto che ci aiuteranno in tempi rapidissimi. Siamo contenti e ringraziamo di cuore tutti quanti”. A dirlo è Simone Mallus, 33 anni, compagno di Valentina Mureddu, la 26enne che aveva lanciato, qualche ora fa, un appello attraverso Cagliari Online, chiedendo un aiuto “non soldi, ma cibo” per lei, il compagno e i loro tre figli. E la bella svolta è arrivata nel giro di brevissimo tempo: la coppia non sarà lasciata sola: “Abbiamo ricevuto la telefonata di una delle dottoresse che svolge il ruolo di assistente sociale, ci è stata data la garanzia dell’aiuto e va benissimo così”, aggiunge Mallus.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019