Uso di levrieri e bracconaggio, la Forestale ha denunciato un 55enne

Usava i levrieri addestrati a stanare e catturare lepri. Una pratica crudele, per le profonde lacerazioni provocate nella selvaggina, interrotta dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sanluri che hanno denunciato un 55enne residente nel comune al quale sono stati contestati i reati di esercizio di caccia in modo, in giornata e contro specie non consentite con pena fino a 6 mesi e ammenda fino a 3mila euro.

Gli agenti, durante un pattugliamento nell’agro del paese,¬†hanno sorpreso l’uomo¬†in localit√† Acqua Sassa mentre esercitava il bracconaggio utilizzando levrieri. I successivi controlli hanno portato al ritrovamento di¬†due esemplari di Lepre sarda appena uccisi dal morso dei cani, come confermato in seguito dai veterinari della Asl.

L’uomo √® un pregiudicato per i reati specifici, gi√† denunciato nel 2014 per i medesimi illeciti, ¬†perch√© sorpreso insieme ad altre persone a esercitare una battuta di caccia al cinghiale con i cani ¬†(levrieri ¬†e doghi argentini) nell’Oasi di protezione Faunistica della Giara.¬†Data la crudelt√† dell‚Äôuccisione delle prede, gli √® stato contestato il reato di ‘uccisione di animali’ previsto dall‚Äôarticolo 544-bis del codice penale,¬†ai sensi del quale: ¬ęChiunque, per crudelt√† o senza necessit√†, cagiona la morte di un animale √® punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.¬Ľ

L’operazione si inquadra nell’attivit√† di presidio e controllo del territorio ¬†che il Corpo Forestale effettua a tutela della fauna e ¬†della ¬†pluralit√† dei cacciatori che eseguono correttamente la pratica venatoria.

