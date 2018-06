Università e imprese: presentati a Cagliari i progetti più innovativi

Dai tessuti in grado di reagire agli stimoli dell’ambiente grazie all’intelligenza artificiale ad un sistema automatizzato per il monitoraggio delle condizioni idriche dei vigneti che, nell’ottica di un utilizzo sostenibile e mirato dell’acqua, fornisce un valido supporto nella gestione razionale dell’irrigazione. Dai giochi interattivi che svelano le bellezze naturali meno note della Sardegna ad una infrastruttura basata sulla tecnologia blockchain di smart coupon (moneta digitale) per promuovere i servizi turistici regionali, passando per la business intelligence e l’assistenza domiciliare agli anziani telemonitorata.

Sono soltanto alcuni dei progetti sviluppati dall’Università di Cagliari e finanziati da Sardegna Ricerche che saranno presentati domani a partire dalle 15.30 durante “UniCa&Imprese”, l’evento che promuove l’incontro tra i ricercatori dell’Ateneo del capoluogo sardo e le imprese, organizzato per la prima volta con Confindustria Sardegna e Confindustria Sardegna meridionale. L’iniziativa si svolgerà nei locali del CREA – Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità in Via Ospedale 121 a Cagliari.

Biomedicina, bioeconomia, energia, aerospazio, ICT, turismo, cultura, ambiente e agroindustria. Dietro ogni progetto c’è un network che coinvolge altri atenei e centri di ricerca, e funziona con il principio della “porta aperta”: altri ricercatori e altre imprese possono aderire in qualunque momento. I ricercatori dell’Ateneo cagliaritano saranno a disposizione per gli incontri “one-to- one” con le aziende, per le quali è stato ideato anche un percorso guidato che consente di scoprire le linee di studio di maggior interesse per il mercato professionale moderno.

Dalle 19 sono previsti i saluti del Rettore Maria Del Zompo, dell’Assessore regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Raffaele Paci, del Prorettore all’innovazione e al territorio Maria Chiara Di Guardo, del Presidente di Confindustria Sardegna Meridionale Maurizio De Pascale e del Presidente di Confindustria Sardegna Alberto Scanu.

La quarta edizione di “UniCa&Imprese”, organizzata dal CREA e dalla Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università di Cagliari in collaborazione con Confindustria Sardegna e Confindustria Sardegna Meridionale, si chiuderà con un aperitivo accompagnato dal concerto delle Sunsweet blues revenge. La partecipazione all’evento è libera, ma occorre iscriversi online tramite il form su www.unicaimprese.it. Le imprese interessate possono presentarsi anche direttamente domani, nei locali del CREA UniCa. Gli aggiornamenti sull’evento possono essere seguiti anche sui social con l’hashtag #UniCaEImprese.

Ultima modifica: 21 giugno 2018