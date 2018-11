Unesco: “I muretti a secco Patrimonio dell’umanità”

L’arte dei muretti a secco è stata dichiarata patrimonio dell’umanità. Tra gli 8 paesi europei che hanno presentato la candidatura c’è anche l’Italia. In Sardegna l’arte del muretto a secco per la delimitazione dei terreni è molto diffusa. “Tali strutture”, si legge nel profilo twitter dell’Unesco, “testimoniano i metodi e le pratiche utilizzate dalle persone dalla preistoria ad oggi per organizzare il loro spazio di vita e di lavoro, ottimizzando le risorse naturali e umane locali. Le strutture in pietra a secco sono sempre realizzate in perfetta armonia con l’ambiente e la tecnica esemplifica un rapporto armonioso tra uomo e natura”.

Ultima modifica: 28 novembre 2018