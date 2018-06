Un’auto letteralmente “scuoiata”, l’assurda firma dei ladri a Selargius: “Ora riporta tutti i pezzi…”

Un’auto letteralmente “scuoiata”, l’assurda firma dei ladri a Selargius. “Questa è la macchina di mio padre, che oltretutto ha 70 anni e sicuramente non starà a cercare il colpevole, ma io sono il figlio e dato che io comunque sono molto arrabbiatt ti consiglio vivamente…”, l’appello di Daniele Ugoni che è fuori di sè per l’assurdo furto avvenuto a Selargius nella borgata di Santa Lucia. Parole al veleno dettate dalla rabbia, spedite anche a Cagliari Online: ” Dato che questa notte ti sei divertito a rubare i pezzi… spera solo che io non trovi te ora…Oltretutto stiamo esaminando le telecamere in zona che puntano li , occhio perché se per puro caso sei visibile…Se invece riporti entro 48 ore i pezzi e li lasci dove esattamente erano magari di notte , sarò clemente e non farò denuncia”.

Ultima modifica: 9 giugno 2018