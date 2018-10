Doveva essere una vacanza da trascorrere serenamente con gli amici riders in Corsica, che si è invece trasformata in una terribile tragedia. Michele Salis, 56 anni cagliaritano, ma residente a Quartu, è morto ieri pomeriggio a bordo della sua potente moto in uno scontro fatale con un’auto sulla strada per Taverna, ad Ajaccio. Troppo forte l’impatto dopo la caduta sull’asfalto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018