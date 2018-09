Una settimana da incubo nell’Asse mediano, tutti al rallenty per i lavori del Comune: ” E gli operai dove sono?”. Se lo chiedono tanti automobilisti che in questi giorni hanno protestato con diversi messaggi Whatsapp a Casteddu Online e Radio Sintony. Tutti l√¨, imbottigliati negli ingorghi, in una strada che sta diventando quasi “maledetta”. Il restringimento a una sola carreggiata ha provocato enormi disagi, tantissimi i cagliaritani che sono arrivati in ritardo al lavoro o a scuola. I lavori continueranno anche per tutta la settimana prossima.

Ultima modifica: 29 settembre 2018