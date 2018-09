Una piantagione di marijuana con piante alte sino a tre metri, nascosta a Guspini: denunciato un 55enne. Alle 14 di oggi, nella via Santa Maria di Guspini e nella Localit√† “Coa Nueddas”, agro del Comune di Guspini, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato una perquisizione domiciliare e locale, che ha portato alla denuncia in stato di libert√† di C.M., 55enne di Guspini, con precedenti di polizia, per detenzione ed illecita coltivazione di sostanze stupefacenti. Lo stesso a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di un grammo di marijuana e di un panetto di hashish da 11,5 grammi. Successivamente in un terreno sito in localit√† “Coa Nueddas” veniva trovata una piccola piantagione di marijuana composta da 5 piante alte da 2,5 a 3 metri

Ultima modifica: 29 settembre 2018