Una mancata precedenza, lo scontro fatale: cosÃ¬ Ã¨ morto sulla 554 il centauro Carlo Marraccini

Una mancata precedenza, lo scontro fatale: così è morto sulla 554 il centauro Carlo Marraccini, in una domenica di dolore nel Cagliaritano. All’intersezione con l’Orientale Sarda, si è consumata la tragedia. Grave in codice rosso la ragazza che viaggiava con lui, una 26eenne cagliaritana. In codice rosso anche l’81enne alla guida dell’auto che avrebbe provocato lo scontro.

Nel drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 10, al chilometro 10, della 554 nel territorio di Quartucciu, dove un’auto si è scontrata contro una moto, il tragico bilancio è di una vittima e due feriti. La vittima è Carlo Marraccini, 58 anni. Non c’è stato nulla da fare per il centauro cagliaritano, ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale la donna che viaggiava con lui, una 26enne cagliaritana. Ferito anche il conducente dell’auto, un pensionato di 80 anni, che pare uscisse da una via laterale quando è accaduto il tragico impatto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, scongiurando l’incendio vista la fuoriuscita di benzina dall’auto; una pattuglia dei Carabinieri, della polizia stradale e due ambulanze del 118. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Ultima modifica: 11 novembre 2018