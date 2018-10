Una dolcissima cagnetta trovata in zona Ossigeno e portata al canile: chi la riconosce? L’appello animalista sui social network: “Questa cagnetta è stata portata al canile via Po a Cagliari, trovata nella zona dei campi dell’Ossigeno. Ci è stato chiesto di divulgare per favore fate girare”. Si cerca il possibile proprietario, è una cagnetta così bella e affettuosa che merita di non stare da sola.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018