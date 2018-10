Una bella prova non Ã¨ bastata: ForlÃ¬ sbanca il palazzetto e vince con la Cagliari Dinamo Academy

Una bella prova non è bastata: Forlì sbanca il palazzetto e vince con la Cagliari Dinamo Academy per 103-87. Il match è stato trasmesso anche da Radio Sintony, radio ufficiale della Hertz quest’anno. Il pubblico si è divertito, e non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra di coach Paolini. Forlì è una delle squadre più forti del torneo che ambisce al salto di categoria, per la Cagliari Academy ci sarà certamente occasione per un pronto riscatto già alla seconda giornata.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018