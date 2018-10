Un vigile del fuoco si sente male durante i soccorsi a Uta, portato via dall’elisoccorso. Momenti di paura questo pomeriggio per uno dei tanti angeli del soccorso in azione in queste ore dopo l’alluvione nel Cagliaritano. L’uomo ha accusato un malore ed è stato salvato dall’intervento dell’elicottero. Guardate il VIDEO.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018