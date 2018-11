Un ragno gigante a Sanluri: “Mai visto niente del genere”

Sentire un leggero solletico nel collo può rivelarsi la materializzazione del peggior incubo che ci possa essere, soprattutto se si soffre di aracnofobia. Deve aver pensato questo un uomo di Sanluri Stato che, intento a svolgere il suo quotidiano lavoro nelle campagne della zona, si è ritrovato un esemplare di enormi dimensioni a passeggio sul proprio collo. Risalire a quale specie possa appartenere non è molto semplice, poiché il suo trapasso a miglior vita non è stato dei migliori e la sua sagoma è abbastanza compromessa per azzardare l’esatta classificazione. Certo è che, tolto dal collo inconsapevolmente con la mano, prima di essere involontariamente sottratto alla vita, era grande quanto “mezza mano, nero e peloso”. Un grande esemplare insomma, non semplice, fortunatamente, da incontrare che ha turbato assai l’uomo sebbene sia abituato a scorgere insetti di varia natura e grandezza in campagna, “ma uno così grande non lo avevo mai visto”.

Ultima modifica: 22 novembre 2018