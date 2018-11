Un market della droga in casa a Sant’Elia: arrestati madre e figlio minorenne

Blitz dei carabinieri a Sant’Elia, due arresti.

Si tratta di Paola Maria Tabone, cagliaritana di 35 anni, e suo figlio di 17 anni.

I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dei due, in via Schiavazzi, e dopo aver fatto irruzione nell’appartamento hanno trovato e sequestrato 179,58 grammi di eroina, 15,24 grammi di cocaina, 592,38 grammi di hashish, la somma di 125 euro, un bilancino di precisione, un coltello e materiale per il confezionamento.

La donna è stata trasferita a Uta, mentre il figlio minorenne è stato accompagnato al carcere di Quartucciu.

Ultima modifica: 27 novembre 2018