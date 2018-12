Un gabbiano in difficoltà salvato da due bravissimi pescatori cagliaritani: è avvenuto nelle acque del golfo di Cagliari, il bel gesto è stato ad opera di Cristian Siddi e Claudio Medea. L’amico Mirko racconta a Casteddu Online: “L’hanno visto in difficoltà e si sono avvicinati in barca, loro stavano pescando: non riusciva più a volare, rischiava di annegare. Ci hanno detto che è stato il terzo caso nel giro di un mese, non si tratta purtroppo di un fatto isolato. Ma loro sono stati molto bravi”.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018