Un fiocco rosa per Maristella: Capoterra si mobilita un mese dopo la morte per leucemia di una donna di 38 anni. Un lutto che ha davvero colpito il paese. Domenica 18 novembre a Capoterra, si terrà la PASSEGGIATA IN ROSA, in memoria della mia amica Maristella 💗,mancata prematuramente.

Una passeggiata per le vie del centro storico aperta a tutti.

Per chi lo desidera sono a disposizione le magliette UN FIOCCO ROSA PER MARISTELLA, con un contributo minimo di 10 €.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la RICERCA E CURA DEI TUMORI.

Ultima modifica: 15 novembre 2018