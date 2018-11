Un documentario sulle vittime di violenza e il loro riscatto, presentazione a Cagliari

Si intitola “La mia rinascita-Intervista alle donne che hanno rifiutato una relazione violenta” il filmato realizzato dal Centro Antiviolenza antistalking Donne al Traguardo per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il documentario, un piccolo affresco collettivo sulle esperienze delle vittime e sul loro desiderio di riscatto, sarà presentato lunedì 26 Novembre alle ore 17,30 nei locali del ristorante Vai che ce n’è, in viale Trieste, 24 a Cagliari.

Al termine della proiezione, l’Associazione premierà i vincitori della seconda edizione del concorso “Un click per amare senza violenza”, un’occasione per stimolare la riflessione sui temi della violenza che anche quest’anno ha suscitato interesse e partecipazione. Sempre lunedì, con una selezione dei migliori scatti in concorso, verrà allestita nei locali dell’evento una mostra che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 10 Dicembre.

Concluderà la serata un “giropizza” di beneficenza a sostegno della nuova accoglienza per donne in difficoltà aperta recentemente dalle Donne al Traguardo.

Ultima modifica: 24 novembre 2018