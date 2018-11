Un chilometro di nuove condotte a Decimo: possibili cali di pressione, ecco le strade interessate

Entrano in funzione le nuove reti idriche realizzate a Decimomannu. Domani, lunedì 26 novembre 2018, dalle 8.30 alle 17 i tecnici di Abbanoa procederanno ai collegamenti dei tratti di condotte realizzati di recente. Abbanoa ha avviato un piano di i lavori con l’obiettivo di risolvere le criticità presenti nella rete idrica di distribuzione al servizio del centro abitato. I cantieri, che complessivamente interesseranno la sostituzione dei oltre un chilometro di condotte, rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso grazie a un investimento di circa mezzo milione di euro.

Le strade interessate. Durante gli interventi di domani si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie Dessì, Satta e strade limitrofe. Nello stesso piano rientrano anche la sostituzione delle reti idriche nelle vie Beethoven, Ballero e Molise. Cantieri anche nelle reti fognarie con la sostituzione delle vecchie condotte in via Cagliari, da Corso Umberto a via Nazionale, in via Is Bafantinus presso l’attraversamento ferroviario e in via Nazionale, da via Cagliari a via Stazione. Un intervento di efficientamento delle apparecchiature riguarderà il serbatoio comunale presente nel prolungamento di via delle Aie

Nuove condotte. Il piano è finalizzato, oltre che a una drastica riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni. Riguardano principalmente la realizzazione di nuove condotte nei tratti dove sono stati registrati frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa. Le vecchie tubature erano state realizzate decenni fa con materiali inadatti e ormai del tutto deteriorati. Saranno rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze servite che potranno contare, in questo modo, su un servizio più efficiente e pressioni adeguate.

Reti intelligenti. Il Comune di Decimomannu è inserito anche nei primi centotrenta Comuni della Sardegna dove sarà attuato il programma di ingegnerizzazione delle reti idriche. Si di un modello innovativo basato sull’azione combinata di misure di campo, studi specialistici sull’assetto di rete, regolazioni e progressivi interventi strutturali sugli asset. Il processo di ingegnerizzazione si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate per la localizzazione delle perdite. A tale fase segue la diagnosi, ovvero la definizione delle criticità e delle cause di malfunzionamento della rete, con successivi rilasci di prescrizioni sempre più evolute e dettagliate per le soluzioni tecniche ottimali da adottare, tra le svariate combinazioni possibili, al fine di efficientare la rete dal punto di vista idraulico, energetico e gestionale. Gli interventi gestionali e strutturali si inseriscono in questo processo sempre continuativamente e progressivamente.

Ultima modifica: 25 novembre 2018