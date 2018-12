Un bellissimo presepe con le statue mobili, il più grande di Capoterra: “Venite a visitarlo, la nostra casa è aperta a tutti”. La bellissima iniziativa a Capoterra della famiglia Piras: realizzano un enorme presepe e aprono la casa ai visitatori, con dolci sardi e tanta ospitalità per tutti. Il presepe è stato ideato da Elisabetta Piras, con delle splendide statue in movimento. Si trova in viale Trieste 15, perchè non andare a vederlo? Guardatelo nel VIDEO…..

Ultima modifica: 5 dicembre 2018