“Un altro ristorante nel centro storico di Cagliari nel vecchio mercato: se ne sentiva proprio il bisogno…”

Più che la notizia (si sapeva già da qualche mese, da quando la Giunta Municipale di Cagliari ha deciso di buttar via alcune decina di migliaia di euro), interessano enormemente ( si fa per dire) i cagliaritani, specie quelli abitanti nel Centro storico, le dichiarazioni giulive dei due Assessori comunali Marzia Cilloccu e Luisanna Marras , che è anche vice sindaco, circa i lavori, che sarebbero a buon punto, della realizzazione di un nuovo ristorante dentro il Mercato delle Scalette di Santa Chiara. Se ne sentiva veramente il bisogno!!!

Soprattutto stile Madrid e Barcellona, punti di riferimento culturale, turistico, gastronomico per la cultura, il turismo e la gastronomia sarda e cagliaritana, in particolare. Una idea eccezionale!!! C’è, poi, l’immancabile riferimento ad un nuovo “servoscala”, per aiutare i disabili a superare quella decina di scalini che portano al mercato ed alla Chiesa, non solo all’ascensore per giungere sotto le mura, in Via Cammino Nuovo, entrambi fiore all’occhiello di una fallimentare gestione degli ascensori per giungere in Castello. La Città e il “cuore” di Stampace avevano ed hanno bisogno di ben altri interventi, strutturali ed economico-sociali, non della importazione delle mode e manie spagnole e di altri paesi che hanno concorso anche a compromettere la serenità dei residenti, non solo a distruggere il tradizionale e fiorente tessuto commerciale e la eliminazione di importanti servizi essenziali, come quelli socio-sanitari, che caratterizzavano il centro strategico della Città. Invece, hanno pensato al “ristorante” in stile Madrid e Barcellona nel bel mezzo della piccola area del Mercato di Santa Chiara, che , questo sì, avrebbe meritato di essere potenziato e riportato allo splendore di un tempo.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 20 ottobre 2018