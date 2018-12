Ufficiale, Massimo Zedda è il candidato del Pd: “Vergognoso Salvini che decide per la Sardegna”

Ora c’è l’endorsement ufficiale: Massimo Zedda è il candidato governatore del Pd Sardegna. IL segretario Cani afferma: “Con Zedda possiamo vincere. Vergognoso Salvini che decide per la Sardegna”

“Non un traguardo ma un punto di partenza per scrivere un’idea si Sardegna. La Sardegna che vogliamo. Orizzonti Sardegna, la conferenza programmatica del Partito democratico riparte da Tramatza per scrivere il Progetto della Sardegna che vogliamo. Quattro le linee che hanno contraddistinto questo questo appuntamento. Lavorare, curare, sapere e vivere. “Questa è una tappa del percorso che sino a oggi abbiamo fatto e che continueremo – ha detto Il segretario del Pd Emanuele Cani-. Questa giornata è un ulteriore momento di condivisione e partecipazione per l’Idea di Sardegna che vogliamo». Ul segretario del Pd, ricordando che «oggi c’è tutto il Partito Democratico presente e questo è un giorno importante». Poi la Conferenza Programmatica «un tavolo politico aperto». Nelle parole del segretario regionale anche un riferimento alla politica nazionale. «Non esiste che un ministro come Salvini venga in Sardegna e dica chi deve essere candidato. È una vergogna per la Sardegna». Poi il prossimo appuntamento elettorale che riguarda, invece, il Centrosinistra: «Massimo Zedda si è messo a disposizione, abbiamo il Partito Democratico, abbiamo il

Tavolo politico e siamo al lavoro, seguendo un percorso che parte quasi in silenzio e dal basso ma che condivide e coinvolge, e ora dobbiamo lavorare per vincere le elezioni».

Ultima modifica: 1 dicembre 2018