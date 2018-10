Ufficiale: il corpo ritrovato è quello di Manuel Careddu

È certo, il corpo ritrovato è quello di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer barbaramente ucciso a settembre. Le Procure hanno autorizzato la restituzione dei resti alla famiglia. la notizia nella pagina facebook dell’avvocato Giuseppe Piscitelli.

I funerali si svolgeranno giovedì prossimo alle ore 15,30 nella Parrocchia Madonna Missionaria sita in via Toscana a Macomer. “Siamo vicini a tutta la famiglia in questo triste momento”, scrive il legale, “faremo di tutto affinché a Manuel sia resa Giustizia Vera”.

Ultima modifica: 30 ottobre 2018