Cagliari, ubriaco entra da Abbanoa e devasta gli uffici

In evidente stato di ebrezza, prima ha fatto richieste prive di fondamento a causa ai dipendenti della società. Non ricevendo alcuna risposta, è andato in escandescenza danneggiando alcuni schermi all’interno della sede. L’episodio intorno alle 16. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, assieme al personale della stazione di Cagliari Sant’Avendrace, sono intervenuti presso la sede di Abbanoa in via Is Cornalias. Qui, un uomo, classe 1962, in evidente stato di ebrezza, faceva richieste prive di fondamento a causa del suo stato di ubriachezza ai dipendenti della società e, non ricevendo alcun seguito, è andato in escandescenza danneggiando alcuni schermi all’interno della sede. È stato bloccato dei militari che lo hanno condotto per ulteriori accertamenti presso la stazione carabinieri di Sant’Avendrace.

Ultima modifica: 14 novembre 2018