Tziu Giuliu Podda, da San Sperate agli Usa: “Il segreto della longevità? Ecco qual è”

di Paolo Rapeanu

Tziu Giuliu attraversa, idealmente ma non troppo, l’oceano, e arriva fino all’America. Una terra nella quale lui, 104 anni di grinta e forza, non c’è mai stato: da sempre vive a San Sperate, la terra delle buonissime arance. Nove mesi fa, ad agosto 2017, una troupe del documentario “The human longevità project” è andata fino nel cuore della Sardegna per parlare con tziu Giuliu e farsi raccontare tutti i segreti per un elisir di lunga vita. Lui ha risposto con gioia alle domande e non si è minimamente mostrato imbarazzato per la presenza di microfoni e telecamere. Amante delle due ruote senza motore, l’ultracentenario è infatti appassionatissimo di bicicletta, e ancora oggi fa qualche pedalata per le viuzze del paese.

“Ho fatto molti lavori per mandare avanti la famiglia – dice – il ciabattino, il commerciante, l’agricoltore e ancora nel settore della frutta, verdura e anche fiori, sono come il napoletano, faccio di tutto”, così aveva raccontato, due anni fa, proprio a Cagliari Online. E ora, milioni di americani stanno per invidiare la splendida forma del nonnino sempre sorridente e scattante della Sardegna. Testimonial d’eccezione di un segreto, quello della lunga vita, che sembra avere una soluzione molto più semplice di quanto si possa pensare.

Ultima modifica: 7 maggio 2018