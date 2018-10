Le più belle tradizioni della Sardegna: “Un augurio di cuore a Tzia Maria Orrù di #Aritzo che oggi festeggia i suoi primi 103 anni! ❤️Tuttora non rinuncia alle sue passioni per il ballo sardo e il cucito.Che dire, una roccia! Mitica!”, il bellissimo post dell’Eco di Barbagia che diventa virale in questa domenica sera.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018