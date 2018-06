Turiste pugliesi in vacanza in Sardegna rubano il portafogli a un emiliano: denunciate

Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà , per il reato di furto aggravato, la vacanza a Orosei di due turiste pugliesi.

L’altro ieri un villeggiante emiliano ospite della struttura turistica in località di Sos Alinos, ha richiesto l’intervento dell’Arma dei Carabinieri tramite il numero di pronto intervento 112, poiché si era accorto che il suo portafoglio contenente importanti documenti e svariate banconote, più di 1000 euro, non c’era più nella sua stanza.

Subito è intervenuta la pattuglia della Stazione Carabinieri di Orosei, che, raccolte le prime informazioni e effettuato un accurato sopralluogo, è immediatamente riuscita a indirizzare i sospetti su due turiste pugliesi, anche loro ospiti di quella struttura nella stanza adiacente a quella del malcapitato.

Alla luce delle evidenze emerse, le due donne si sarebbero introdotte nella stanza del malcapitato, passando da un cornicione, che collegava le due stanze, rischiando anche di cadere nel vuoto da una considerevole altezza. Grazie a una perquisizione nella camera delle due donne, i militari sono riusciti a trovare il portafoglio sottratto la sera precedente, con all’interno ancora i documenti e solo qualche centinaio di euro. Tutta la refurtiva ritrovata è stata riconsegnata subito al legittimo proprietario, mentre per le due turiste pugliesi è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato inoltrata all’Autorità Giudiziaria di Nuoro.

Ultima modifica: 10 giugno 2018