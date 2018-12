Turismo, è di Castiadas il miglior social media manager della Turchia

Il grande successo della promozione turistica della Turchia ha un volto e un nome: si tratta di Daniele Demurtas, giovane Social Media Manager di Castiadas, ideatore del profilo “Visit Istanbul”, in questi giorni è stato premiato all’Altın Portal (Golden Portal) awards come “Best tourism Social Media Account 2018”. Un premio molto ambito nel settore, una sorta di Oscar come miglior piattaforma social di promozione turistica della Turchia.

Un premio che inorgoglisce sicuramente l’Italia e a maggior ragione la Sardegna. La cerimonia si é svolta nell’importante Hotel sul Bosforo “Portaxe”. Al momento i portali sui Social (Facebook e Twitter) è il più seguito in assoluto per chi vorrebbe affacciarsi nel Bosforo, e sono tra le più seguite a livello internazionale.

Una dimostrazione che – anche attraverso giovani come Daniele Demurtas – i cervelli italiani e sardi non hanno da imparare nulla e nel settore delle comunicazioni via web possono essere una risorsa importante per la terra d’origine.

La cerimonia di premiazione di Daniele e del suo Visit Istanbul si è tenuta alla presenza dei più importanti artisti turchi e le persone di successo nel loro campo. Erano presenti molti politici, tra cui esponenti importanti del Parlamento.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018