Tuili, solidarietà di Pigliaru al consigliere vittima di intimidazione: “Salvini intervenga”

“Un atto vile, che risponde a logiche totalmente estranee ai valori di civiltà a cui tutti i sardi onesti si ispirano. Siamo davanti a una serie di intimidazioni intollerabili da rigettare e condannare con grande fermezza”. Lo dice il presidente della Regione Francesco Pigliaru in seguito all’atto intimidatorio ai danni del consigliere comunale di Tuili Serafino Madau. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a Serafino Madau, il presidente Pigliaru sottolinea che “la Regione continua a fare la sua parte con azioni e progetti come Iscol@ e la rete di videosorveglianza. Si nota tuttavia il preoccupante e grave arretramento dello Stato che deve dare urgenti risposte ai nostri sindaci. Al ministro degli Interni Matteo Salvini ribadiamo la richiesta di dare attuazione all’accordo per la promozione della sicurezza integrata che abbiamo stretto con il ministro Minniti e nel quale si sono incardinati i singoli Patti territoriali. Consideriamo ancora valida quell’intesa – conclude Francesco Pigliaru – e ci aspettiamo che venga rispettata.”