Tuerredda, multate le venditrici fotomodelle: stop ai pareo abusivi in spiaggia. La Guardia di Finanza ha infatti multato due donne, una argentina e una spagnola, che anche grazie alla loro avvenenza cercavano di attirare le clienti donne all’acquisto di vestiti e pareo che però, non erano regolari. Gli uomini delle Fiamme Gialle infatti hanno riscontrato che le due donne non avevano partita Iva, e neppure la concessione per potere vendere vestiti

Ultima modifica: 3 settembre 2018