“Tuerredda inquinata?” Il sindaco Serra: “Allarmismi inutili, ecco le analisi dell’Arpas”

Inquinamento nel rio Tuerredda? Lo smentisce con le analisi dell’Arpas alla mano il sindaco di Teulada Daniele Serra. “In merito alla notizia che ha girato sui social alcune settimane fa- scrive sul suo profilo Facebook- comunico di aver ricevuto i risultati del campionamento effettuato sul posto dall’ARPAS. Dagli stessi si evince chiaramente che sia il campione prelevato sul canale, sia quello sulle acque di balneazione NON hanno evidenziato alcun fenomeno di inquinamento e tutti i valori rilevati sono nella norma.”



Il presunto inquinamento era stato denunciato settimane fa con una foto del Rio Tuerredda che aveva fatto il giro dei social scatenando un mare di polemiche e allarmismi. “Scrivo queste righe poichè sul caso specifico si è sollevato un polverone mediatico ancor prima di avere notizia scientifica – continua -, con relativo corollario di fughe in avanti e commenti affrettati che hanno dipinto la splendida spiaggia di Tuerredda come un luogo malsano e totalmente fuori controllo, gettando un’ombra di dubbi infondati. E’ giusto e molto utile che i cittadini collaborino con le istituzioni per la cura e la tutela del patrimonio pubblico anche con segnalazioni che aiutino a capire e ad approfondire eventuali criticità, anche perché su queste tematiche si deve sempre far di più e di meglio e per questo siamo a disposizione. Diverso è quando, si scatenano allarmi ingiustificati che minano l’immagine dell’intero territorio e talvolta rischiano di compromettere la stagione turistica. Di fronte a tali atteggiamenti, per rendere giustizia e ristabilire la verità, sarà altrettanto doveroso attivare tutte le iniziative utili alla tutela del buon nome e della rispettabilità della nostro patrimonio.”

Ultima modifica: 2 ottobre 2018