Trovato morto l’allevatore scomparso ieri nelle campagne di Arzana

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Pietro Ferreli, 75 anni, scomparso ieri dalle campagne di Arzana. Il corpo dell’allevatore è stato trovato questa mattina in località Scassè senza vita. Da ieri erano alla sua ricerca due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia di stato e diversi volontari. Le ricerche sono andate avanti anche con l’ausilio dell’elicottero Drago 58 e le unità cinofile. L’uomo secondo le prime notizie è morto per cause naturali.

Ultima modifica: 22 novembre 2018