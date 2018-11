Tromba d’aria in Baronia, decine di alberi sradicati a Budoni

Dieci minuti scarsi di follia della natura e la bellissima pineta della spiaggia di Sant’Anna Tanaunella a Budoni si ritrova a fare i conti con una devastazione sconfortante. La tromba d’aria che si è abbattuta in Baronia nella tarda serata di sabato, ha causato diversi danni nei territori tra Siniscola e Baunei. “Solo per caso non ci sono state vittime o feriti” scrive un abitante del posto. I danni più importanti e, sicuramente simbolici, sono avvenuti nella pineta a ridosso di Baia Sant’Anna. Tanti gli alberi sradicati, che impiegheranno anni per ricrescere e restituire lo scenario incantevole tanto amato e apprezzato da sardi e turisti che, ogni anno, decidono di trascorrere le ferie in questo territorio.

(Foto di Sandro Apples)

Ultima modifica: 5 novembre 2018