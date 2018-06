Triplo arresto per droga a Capoterra: spaccio vicino al parco urbano, presi tre giovanissimi

Triplo arresto per droga a Capoterra. Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Capoterra della compagnia CC di Cagliari, hanno tratto in arresto in flagranza e denunciato per il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tre residenti di Capoterra. In particolare si tratta di un giovane pregiudicato classe 1996, e due ragazzi incensurati rispettivamente classe 1998 e 1999, il denunciato è invece classe 1997. I giovani sono stati tratti in arresto e denunciati poiché nel corso di un servizio specifico volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ieri sera intorno alle 21:30 presso la località Mangioi, nelle vicinanze del parco urbano, venivano notati in atteggiamenti particolarmente sospetti, quindi sottoposti a perquisizione personale e successiva domiciliare, circostanza nella quale venivano trovati in possesso di un borsello contenente circa 200 g di hashish suddivisa in 70 dosi, bilancini di precisione, coltelli a serramanico e circa 200 € in contanti, provento dell’attività illecita di spaccio. A seguito delle perquisizioni domiciliari quindi i tre giovani venivano sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.

Ultima modifica: 23 giugno 2018