Tratalias vecchia, il paese che c’era: chi conosce il vecchio borgo “abbandonato”?

di Federica Marras

Il paese che c’era: Tratalias Vecchia.

Siamo nella Sardegna sud-occidentale, qui nel territorio del Sulcis sorge un piccolo borgo poco conosciuto, il suo nome è Tratalias Vecchia.

Doveroso l’aggettivo “vecchia” per distinguerla dalla Tratalias odierna, ricostruita nelle vicinanze nei primi anni settanta.

Il vecchio borgo era un centro ben sviluppato sino a quando, a metà degli anni cinquanta, venne costruito lo sbarramento sul Rio Palmas e il lago artificiale di Monte Pranu.

Il paese venne abbandonato e ricostruito in una zona più sicura, in quanto l’acqua provocava gravi danni agli edifici.

All’ingresso del borgo si viene immediatamente catturati dalla bellezza della chiesetta romanica di Santa Maria di Monserrato e dalle affascinati stradine che da qui in poi si diradano.

Il paese, per quanto “abbandonato” non è da intendersi come un posto realmente dimenticato e lasciato in stato di degrado, anzi camminando per le sue viuzze notiamo subito come le antiche dimore, per quanto non più abitate, siano in buone condizioni e si nota come l’amministrazione e gli abitanti si siano presi cura del loro passato, del paese che c’era.

Tra queste ne troviamo una aperta ed entriamo, veniamo accolti da una gentile signora originaria del posto che ci mostra un presepe costruito in maniera minuziosa e dettagliata. Qui vediamo riprodotto l’antico borgo di Tratalias con i suoi abitanti dei primi del novecento, intenti a svolgere le loro ordinarie mansioni.

Successivamente veniamo accompagnati a visitare l’edificio adiacente, all’interno del quale è stata ricostruita un’antica dimora con gli utensili e l’arredamento antico tipico dei primi nel novecento. La casa è sede dell’associazione culturale Gardia Sulcitana, nata dall’incontro di un gruppo di amici uniti dalla passione per l’archeologia sarda, il cui scopo è lo studio, la divulgazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del territorio di Tratalias e del Sulcis.

Se Tratalias Vecchia, non è stata ancora una delle vostre tappe, mettetela nella vostra lista dei posti da vistare in Sardegna, magari nel mese di Maggio, quando in occasione della festa di Santa Maria di Monserrato il borgo antico rivive celebrando Sa Festa Manna.

Buona visita nel paese che non c’è più ma che continua con amore a prendersi cura di quello che c’era.

Ultima modifica: 9 gennaio 2018