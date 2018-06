Anche il famoso chef Rubio del programma Unti e Bisunti, alias Gabriele Rubini, scende in campo sui social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, contro le sue politiche porti chiusi e antimigranti. Rispondendo a una recente foto del leader della Lega che in un selfie scriveva “Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini”, scrive invece: “Tranquilli le barche dietro di me non trasportano i 40 milioni sottratti agli italiani dalla Lega”. E piovono i like. Oltre trentamila in poche ore.

https://www.instagram.com/p/BkeuigYBIU8/?hl=it&taken-by=rubiochef

Il post di Salvini

Buona serata Amici, che fate?P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! Posted by Matteo Salvini on Sunday, June 24, 2018

Ultima modifica: 26 giugno 2018