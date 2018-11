Tragedia in Nepal: leopardo sbrana e uccide una bimba di 4 anni

Una storia davvero incredibile ed una tragedia immane quella che giunge dal lontano Nepal. Qui una bambina di appena 4 anni è stata sbranata da un leopardo. Fonti locali affermano che la sfortunata bimba si trovava di fronte la propria abitazione nella città centrale nepalese di Bhanu quando è avvenuto l’attacco. Lì non ci sono protezioni né spazi recintati, nonostante la presenza di animali feroci nelle vicinanze. Il portavoce dell’autorità per il controllo della fauna selvatica, ha dichiarato che la piccola è stata portata in un ospedale ma è stata dichiarata morta. I famigliari hanno anche sentito le sue urla di terrore ma non hanno potuto fare niente per aiutarla. Il leopardo sarà eliminato in quanto potrebbe assumere l’abitudine di attaccare l’uomo. Ed in particolare i bambini. Non è la prima volta che un animale feroce attacca un umano. Ci sono almeno altri tre precedenti di questo tipo negli ultimi due anni. La deforestazione selvaggia negli anni in Nepal ha modificato l’equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” . I leopardi, attaccano spesso l’uomo, specialmente quegli che vivono ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali. Difficilmente i morsi sono letali, ma le aggressioni possono essere molto pericolose come nel caso non isolato di questa tragedia.

Ultima modifica: 16 novembre 2018