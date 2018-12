Tragedia di Natale tra Ussana e Donori: muore un 29enne di Sant’Andrea Frius nello schianto fatale, avvenuto questa sera nella provinciale che porta da Ussana a Donori. La vittima è Nicola Pintus. Stando alle prime ricostruzioni del sinistro, il giovane alla guida della Polo ha perso il controllo del mezzo che poi è andato a schiantarsi a bordo strada. Inutili i soccorsi, il ragazzo è schizzato fuori dalla vettura, forse non indossava la cintura di sicurezza e per lui non c’è stato niente da fare. La vettura di fatto lo ha travolto e schiacciato. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Dolianova, l’incidente è avvenuto quasi all’ingresso di Donori. (notizia in aggiornamento)

Ultima modifica: 24 dicembre 2018