Tragedia di Capodanno in Sardegna, l’auto finisce in una scarpata: muore un 45 enne. Si tratta di un allevatore, inutili i soccorsi del 118: l’incidente è avvenuto ad Armungia, in una strada di collina non lontana da Ballao. Per recuperare l’auto precipitata nel vuoto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Panda ha fatto un volo di diverse decine di metri in località Su Crobu. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.

Ultima modifica: 1 gennaio 2019