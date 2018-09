Tragedia alla festa di Sant’Elena in piazza a Quartu.

Muore un 54enne di Selargius durante il concerto di Dori Battaglia dei Pooh. Si tratta di Roberto Fanari, 54 anni. Per cercare di salvarlo sono intervenuti volontari del 118 con un’ambulanza e hanno fatto tutto il possibile con massaggio cardiaco e defibrillatore, poi è arrivata sul posto anche la medicalizzata. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ultima modifica: 15 settembre 2018