Un turista milanese, residente in Australia è morto questo pomeriggio a Su Giudeu. A nulla sono valsi i soccorsi prima dei bagnanti e poi dell’ambulanza del 118. In spiaggia, raccontano i lettori di Cagliari on line presenti sul posto, anche l’elisoccorso e i carabinieri.

Ultima modifica: 30 agosto 2018