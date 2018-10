Tragedia a Carbonia, trovato morto un uomo: da due giorni non si avevano più sue notizie. Si tratta di un padre di famiglia, cercato più volte dai figli al telefono nelle scorse ore: in realtà l’uomo era morto nella sua abitazione, probabilmente stroncato da un malore fatale. La tragedia è avvenuta nella zona di Is Gannaus: l’uomo era un pensionato, nella vita aveva svolto la professione di infermiere.

Ultima modifica: 30 ottobre 2018