Tragedia a Cala Luna, un 55enne muore per un malore fatale durante un’escursione. Inutile l’intervento dei medici del 118 e di un elicottero a Dorgali. Si tratta di un turista della Repubblica Ceca che stava facendo trekking, i primi a chiamare i soccorsi sono stati proprio i compagni di escursione. Ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Ultima modifica: 24 novembre 2018