Momento di panico questo pomeriggio per il crollo di un grosso albero in via Is Mirrionis. Fortunatamente in quel frangente non stava transitando auto o pedoni.L’albero sradicato dalla fortissima pioggia e vento, solo per miracolo non si è abbattuto sul lato della strada dove ci sono delle bancarelle ambulanti. La zona è stata transennata.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018