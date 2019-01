“Tra cinema e televisione”: Pietro Mereu all’Accademia Sironi di Sassari

Giovedì 17 gennaio, nell’aula magna dell’Accademia di belle arti Mario Sironi, il documentarista sardo Pietro Mereu terrà una masterclass sul “DOCUMENTARIO TRA CINEMA E TELEVISIONE”. Verranno proiettati alcuni suoi documentari e reportage e l’autore rifletterà con gli studenti sui diversi approcci stilistici che un autore deve mettere in atto quando realizza lavori per il cinema e quando invece produce per la televisione e per il web. Gli orari delle proiezioni e degli incontri saranno la mattina dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Pietro Mereu è nato a Lanusei nel 1972, si è diplomato in sceneggiatura presso la Scuola Civica di Cinema tv e nuovi Media di Milano. Nel 2010 esordisce come coautor nel docuCult “Disoccupato in affitto”. Il suo ultimo lavoro, “Il Clan dei ricciai” ha vinto il Premio Ucca al Biografilm 2018. In questo momento sta sviluppando documentari seriali per case di produzione internazionali e sta girando un documentario in Colombia.

Gli incontri internazionali con grandi registi e documentaristi che arrivano a Sassari da tutto il mondo rientrano nelle iniziative avviate due anni fa con l’istituzione del biennio specialistico di cinema documentario voluto e creato dal direttore dell’Accademia Antonio Bisaccia

Ultima modifica: 14 gennaio 2019