Due motociclisti di origine austriaca sono finiti fuoristrada con la loro moto questa mattina sulla Ss198 al km 108,500, nel territorio comunale di Tortolì. I due, un uomo e una donna, sono stati sbalzati oltre il guardrail finendo in una scarpata. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato la coppia all’ospedale di Lanusei. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero dei malcapitati e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ultima modifica: 19 giugno 2018